محافظ جنين: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية



واشار الرجوب في تصريح نشره على صفحة محافظة جنين على موقع (فيسبوك)، إلى أن الاصابات موزعة جغرافيا على النحو الآتي: مدينة جنين 16 ، الجلمة 10، سيلة الحارثية 6 ، ميثلون 3، كفرذان 2، عرابة 2، الزبابدة 2، جبع 2 ، وإصابة واحدة في كل من: اليامون وأم الريحان وتعنك وبرقين والزاوية وزبدة والعطارة وكفرقود وسيريس.



وفي السياق، أعلن محافظ جنين، تسجيل 15 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 314 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء ست حالات تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



ولفت إلى أن عدد الوفيات بالفيروس في المحافظة، استقرعند 20 منذ بدء الجائحة.