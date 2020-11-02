الاحتلال يُمدد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، اليوم الاثنين: "إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم، مددت اعتقال تسعة أسرى بحجة استكمال التحقيق".



وذكرت الهيئة في بيانها، أن المحكمة العسكرية في سالم، مددت توقيف، أسامة السعدي، وناطق حنتولي، ومحمد السعدي، وأحمد أبو طبيخ، وعبد الله عبد الحليم، محمد غزاوي، وعيد حمور، لمدة 8 أيام، ومحمد زبيدي، وعبادة غول لمدة 5 أيام، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.