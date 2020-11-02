(فتح): شعبنا لن يرضخ لمنطق إعلان بلفور و(صفقة القرن)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الشعب الفلسطيني، لن يرضخ لمنطق وأهداف المخطط الاستعماري، الذي بدأ بإعلان بلفور عام 1917 ويستمر اليوم مع (صفقة القرن)، التي يحاول أصحابها تصفية القضية الفلسطينية، والقفز عن حقوقنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.



وأوضحت (فتح) في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الاثنين، أن بلفور والصفقة، تحصران الحق الفلسطيني بحقوق مدنية ودينية أو بالحل الاقتصادي، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه المقدس والمشروع بتقرير المصير على أرض وطنه التاريخي، وتحرمه من الحرية والاستقلال والعيش في دولة مستقلة خاصة به، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وحملت الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، مسؤولية استمرار الظلم ومعاناة الشعب الفلسطيني ومسؤولية تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية بريطانيا المسؤولة عن إعلان بلفور وتنفيذه في فلسطين إلى تصحيح موقفها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.



وأكدت حركة (فتح) أن الشعب الفلسطيني، الذي قاوم هذه المخططات بإصرار وعزم منذ أكثر من مائة عام، أنه لن يرضخ لـ (صفقة القرن) وسيواصل كفاحه حتى ينال حقوقه المنصوص عليها بالقانون الدولي، وقرارت الشرعية الدولية، وحتى يحقق استقلاله الوطني في الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.