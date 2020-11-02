إصابة مواطن بكسور إثر اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، الليلة الماضية، مواطن بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين في أراضي الساوية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: "إن المواطن جهاد فؤاد جازي (48 عاماً)، من بلدة الساوية، أصيب بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطني (عيليه)"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن المواطن جازي، كان برفقة زوجته خلال تفقده أرضه الواقعة شرقي البلدة، عندما لاحقه مستوطنون وهاجموه بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج".