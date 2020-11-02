إصابة مواطن بكسور إثر اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، الليلة الماضية، مواطن بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين في أراضي الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: "إن المواطن جهاد فؤاد جازي (48 عاماً)، من بلدة الساوية، أصيب بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطني (عيليه)"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن المواطن جازي، كان برفقة زوجته خلال تفقده أرضه الواقعة شرقي البلدة، عندما لاحقه مستوطنون وهاجموه بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج".
أصيب، الليلة الماضية، مواطن بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين في أراضي الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس: "إن المواطن جهاد فؤاد جازي (48 عاماً)، من بلدة الساوية، أصيب بكسور وجروح، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطني (عيليه)"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن المواطن جازي، كان برفقة زوجته خلال تفقده أرضه الواقعة شرقي البلدة، عندما لاحقه مستوطنون وهاجموه بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج".
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