حركة المجاهدين: فلسطين ملك لأهلها وشعبها وهم وحدهم أصحاب الأرض والقضية





وأكدت على أن هذه الخطيئة التي ارتكبتها بريطانيا، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، تستوجب تقديم الاعتذار لشعبنا الفلسطيني، مطالبة السلطة بالعمل الجاد لمحاكمة بريطانيا، وإلزامها بالتراجع عن هذا الوعد البائس، ودفع التعويضات المترتبة عليه.



ودعت المنظمات والهيئات الدولية لدعم الجهود الفلسطينية وعدم عرقلة المبادرات الداعية لمواجهة انتهاكات الكيان، ورفع الحصانة عن قيادته المزعومة ومحاسبتهم، بأن يدفعوا ثمن جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المجاهدين الفلسطينية: "إن وعد بلفور وعد باطل، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وتصريح بلفور باطل ببطلان حق معطيه لمن وعد به، ففلسطين ملك لأهلها وشعبها، وهم وحدهم أصحاب الأرض والقضية".وأضافت الحركة: "إن بريطانيا التي أصدرت هذا الوعد ليس لها أي حق في أرضنا ولا أي وصاية على قضيتنا، ولا يوجد للحركة الصهيونية أية حق قانوني أو أخلاقي في أرضنا".