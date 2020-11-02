دولي

الإغلاق الجزئي بسبب (كورونا) في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ

الإغلاق الجزئي بسبب (كورونا) في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
بدأت ألمانيا، اعتباراً من اليوم الاثنين، بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي، الذي أعلنت عنه المستشارة أنغيلا ميركل، الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي فيروس (كورونا)، والتي ستستغرق شهراً كاملاً.

ويشمل قرار الحكومة، إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويحظر أيضاً حضور المشجعين في مباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

مع ذلك، وخلافاً للإغلاق السابق في الربيع، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر (مع تحديد الحد الأقصى لعدد المتسوقين في وقت واحد) وصالونات الحلاقة.

وكانت ميركل، قد عللت فرض هذه القيود الصارمة بضرورة تفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد، في ظل تصاعد معدلات انتشار الوباء.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بـ (كورونا) في البلاد بواقع 12097 حالة، إلى 545027 في المجمل، مع تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10530.

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