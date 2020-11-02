شؤون فلسطينية

محمد عياش: ما زال شعبنا ينتظر من بريطانيا اعتذاراً وتعويضاً عن جريمتها القانونية

محمد عياش: ما زال شعبنا ينتظر من بريطانيا اعتذاراً وتعويضاً عن جريمتها القانونية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، أنه بالرغم من مرور أكثر من مائة عام على إعلان وعد بلفور المشؤوم، الذي قدمت فيه بريطانيا العظمى وطننا فلسطين، وطن آبائنا وأجدادنا، لخدمة المشروع الاستعماري الاسرائيلي في فلسطين، وفي قلب المنطقة العربية، ما يزال شعبنا يكافح في مواجهة هذا الوعد الظالم، ويناضل ومعه قيادته الشرعية، ممثلة بالرئيس محمود عباس على كل الجبهات من أجل نيل حريته واستقلاله.

وقال عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه في العاصمة الرومانية بوخارست بمناسبة مرور 103 على وعد بلفور المشؤو: " ما زال شعبنا ينتظر من بريطانيا اعتذاراً وتعويضاً عن جريمتها القانونية والأخلاقية والسياسية التي ارتكبتها بحق شعب فلسطين، فقد كانت تستطيع التنازل عن أرضٍ بريطانية، إن كانت ترغب في بناء وطنٍ قوميٍ لليهود، لكنها اختارت أن تعطي ما لا تملك لمن لا يستحق على حساب حقوق شعبنا في أرضه ووطنه"

وأضاف: "بعد كل هذه السنوات، ما زال نصف شعبنا يعيش في مخيمات اللجوء، ونصفه الآخر يواجه نار الحصار في غزة، وشبح التهويد في القدس، وغول الاستيطان في الضفة، وقانون القومية العنصري في الأراضي المحتلة عام 1948".

وحيا المواقف الثابتة للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس حركة (فتح) الذي يقف متمترساً على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى خطى الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات.

 ودعا عياش لإنهاء الأنقسام البغيض والتمسك بالوحدة الوطنية، سائلاً الله أن ينجح الحوار، وتعود اللحمة لمواجهة التحديات والمخاطر، التي تواجه قضيتنا، وجدد التأكيد على أن جريمة بلفور لن تسقط بالتقادم، وأن خيار شعبنا هو مواجهة كل محاولات طمس هويته الوطنية، والاعتداء على حقوقه وثوابته، وأن الوحدة هي خيارنا وسبيلنا الوحيد للتحرر والاستقلال الوطني.

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