حريقان في كنيستيْن بكندا يشتبه بأنهما مفتعلان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام كندية، بأن حريقين، اندلعا في كنيستين أمس الأحد، في مقاطعة أونتاريو، وسط شرق البلاد.



وقالت قناة (سي بي سي) الكندية نقلاً عن الشرطة: "إن كنيستين أحرقتا في ليلة واحدة في مقاطعة أونتاريو"، مشيرة إلى أن الحرائق غير المتوقعة "مريبة".



وبحسب ما ورد وقع الحادث في جنوب غرب أونتاريو، في وقت متأخر من مساء الأحد، في كنيستين قريبتين من بعضهما البعض.



وقال جهاز الطوارئ، إنه تلقى بلاغاً بعد منتصف الليل بقليل، ولدى وصول رجال الإطفاء، وجدوا مبنى الكنيسة لبلدية جنوب كارادوك محترقاً بالكامل.



وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، وبعد ساعات قليلة من الحريق الأول، تلقى جهاز الطوارئ بلاغاً بخصوص حريق آخر في كنيسة سانت أندرو.