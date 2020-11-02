شؤون فلسطينية

(فدا) يُطالب الرئيس عباس بمحاسبة الهباش بعد تصريحاته المحرضة على مسودة قانون حماية الأسرة

(فدا) يُطالب الرئيس عباس بمحاسبة الهباش بعد تصريحاته المحرضة على مسودة قانون حماية الأسرة
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، (فدا) إدانته ورفضه القاطعين لتصريحات قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، د. محمود الهباش لتلفزيون (وطن)، خصوصاً  تلك التي تعلقت بمسودة قانون حماية الأسرة من العنف، والتي اعتبر فيها الهباش أن "بعض مواد القانون، تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وقال حزب (فدا): إن التصريحات المشار إليها تمثل تراجعاً عن الإنجازات التي تحققت على مدار عقود من النضال الوطني، والديمقراطي، والاجتماعي الفلسطيني، ونجح فيها شعبنا في صياغة وإبداع وتأكيد هويته الفلسطينية، بطابعها الوطني القومي والإنساني والحضاري، استناداً إلى علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، نائياً بذلك عن الزج بنفسه في أتون الخلافات الدينية والمذهبية والطائفية الضيقة، متجهاً إلى إطار رحب حددته وثيقة إعلان الاستقلال، التي أكدت "أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة  بالحقوق"، كما أكدت "على العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

وأضاف (فدا) أن مكمن الخطورة في تصريحات، د. الهباش هو أنه يحاول من خلالها إعادة صياغة الثقافة الوطنية الفلسطينية على مقاس الشريعة الإسلامية، باعتبارها محدداً رئيسياً وأساساً، علماً أن الشريعة السمحة التي نحترمها، ونحترم معها كل الشرائع السماوية الأخرى، هي إحدى مكونات هذه الثقافة التي هي أشمل من ذلك، وتتسع لكل ما هو حضاري، وتاريخي، وإنساني، وتنفتح وتواكب كل ما وصلت إليه البشرية من تقدم في عالمنا المعاصر.

كما أكد (فدا) رفضه لما جاء في تصريحات الهباش في المقابلة التلفزيونية ذاتها،  عندما اعتبر أن "هناك من يريد أن يحرق المراحل" من أجل التسريع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وهذا، برأينا، يجافي الحقيقة تماماً، فالعمل على إصدار القانون مستمر منذ 16 نحو عاماً، وهذا تأخير ومماطلة وتسويف لا نقبله؛ لأنه يضر بحاجة مجتمعنا، وبالسلم الأهلي الفلسطيني، ويضر تحديداً بالأسرة الفلسطينية، وخصوصاً النساء والفتيات القاصرات والأطفال، هذه الفئات المهمشة التي تتعرض لأشكال مختلفة من العنف،  يجب وقفه فوراً وتأمين الحماية اللازمة لها.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، بمحاسبة الهباش على هذه التصريحات؛ كونها تتناقض مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، كما تتعارض مع منظومة القوانين الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وبإصدار تعليماته من أجل الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف في أقرب وقت ممكن، آخذين بالاعتبار توافق كل الفرقاء على مسودة القانون.

أخبار ذات صلة

وزارة الأسرى: هدم منزل الأسير خليل دويكات جريمة مزدوجة المعاناة

وزارة الأسرى: هدم منزل الأسير خليل دويكات جريمة مزدوجة المعاناة

النائب العام يلتقي وفداً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

النائب العام يلتقي وفداً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

فصائل المقاومة: سنُسقط كل المؤامرات ونُطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

فصائل المقاومة: سنُسقط كل المؤامرات ونُطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الصحة: أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله وسلفيت الخليل

الصحة: أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله وسلفيت الخليل

&#34;حماية&#34; يُؤكد عدم قانونية وعد بلفور ويُطالب بإنهاء آثاره

"حماية" يُؤكد عدم قانونية وعد بلفور ويُطالب بإنهاء آثاره

محافظ جنين: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

محافظ جنين: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يُمدد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين

الاحتلال يُمدد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي وفداً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

النائب العام يلتقي وفداً من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

&#34;حماية&#34; يُؤكد عدم قانونية وعد بلفور ويُطالب بإنهاء آثاره

"حماية" يُؤكد عدم قانونية وعد بلفور ويُطالب بإنهاء آثاره

الاحتلال يُمدد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين

الاحتلال يُمدد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين

(فتح): شعبنا لن يرضخ لمنطق إعلان بلفور و(صفقة القرن)

(فتح): شعبنا لن يرضخ لمنطق إعلان بلفور و(صفقة القرن)

إصابة مواطن بكسور إثر اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور إثر اعتداء مستوطنين عليه جنوب نابلس

حركة المجاهدين: فلسطين ملك لأهلها وشعبها وهم وحدهم أصحاب الأرض والقضية

حركة المجاهدين: فلسطين ملك لأهلها وشعبها وهم وحدهم أصحاب الأرض والقضية

محمد عياش: ما زال شعبنا ينتظر من بريطانيا اعتذاراً وتعويضاً عن جريمتها القانونية

محمد عياش: ما زال شعبنا ينتظر من بريطانيا اعتذاراً وتعويضاً عن جريمتها القانونية

منوعات

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

أصالة: ما كنت ملاقية معنى لحضوري مهرجان الجونة .. وأحضر لإطلاق ألبوم جديد

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

سلافة معمار: أحب صوت أصالة ولا علاقة تجمعني بها

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

نجل الحلاني يعلن إصابة العائلة بأكملها (بكورونا)

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

بشرى: المنفسنين كتير وفي ناس غالة من جواها و مش مبسوطة لبشرى

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

&#34;وووسع للكبير&#34; وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

"وووسع للكبير" وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

عربي

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

هل منع التلفزيون الرسمي العراقي المذيعات المحجبات من الظهور على شاشته؟

هل منع التلفزيون الرسمي العراقي المذيعات المحجبات من الظهور على شاشته؟