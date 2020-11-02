ست إصابات في هجوم مسلح على جامعة كابل

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان: "إن ستة أشخاص على الأقل، أصيبوا خلال تبادل إطلاق نار بين مسلحين، وقوات الأمن الأفغانية في حرم جامعة كابل، بعد وقوع انفجار في المنطقة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق أريان، اليوم الاثنين: "لا يزال من الممكن سماع دوي طلقات الرصاص في المنطقة، إلا أن قوات الأمن أغلقتها.. ولا نعلم ما إذا كنا نتعامل مع هجوم منسق أو أي شيء آخر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف في وقت لاحق، أن العديد من المهاجمين، اقتحموا حرم الجامعة، واشتبكوا مع قوات الأمن.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، أكمل سامسور، إلى أن ستة على الأقل أصيبوا، بينهم أستاذ وطالب في الجامعة.



من جهتها، نفت حركة (طالبان) أن يكون مقاتلوها على علاقة بالهجوم، فيما لم تعرف بعد هوية المهاجمين.