شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء: ندعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة

مجلس الوزراء: ندعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على الحدود التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس، تعويضاً لشعبنا عما ألمّ به، جراء إعلان بلفور المشؤوم.

وطالب الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم التاسع والتسعين، والإفراج الفوري عنه، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفيما يتعلق بـ (كورونا)، قال اشتية: "ما زلنا نسيطر على الأمور ونسبة الإصابات في ثبات، ولكنها مرتفعة"، داعيا إلى توخي أقصى درجات الوقاية.

ويناقش مجلس الوزراء إصلاحات جوهرية في قطاع المياه لخدمة المواطنين، وقانون الاتصالات، ومساعدة العمال المتضررين بسبب (كورونا)، وتعزيز قطاع السياحة.

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