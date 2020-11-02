154 إصابة في شمال القطاع فقط.. الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا)

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع، وظهر فيها، أن جباليا سجلت 83 إصابة، وبيت حانون 42.وأفادت الصحة في بيان وصل "دنيا الوطن" بأن الإصابات توزعت على النحو الآتي: "محافظة الشمال 2342 إصابة، محافظة غزة 3552 إصابة، محافظة الوسطى 453 إصابة، محافظة خانيونس 461 إصابة، محافظة رفح 194 إصابة".وأشارت الوزارة إلى إن إجمالي الإصابات داخل مجتمع قطاع غزة، بلغ 7002 إصابة.