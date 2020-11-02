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مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات

مسؤول صحي أردني: الوضع الوبائي في البلاد عند أعلى المستويات
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في الأردن، سعد الخرابشة، يوم أمس الأحد، أن الوضع الوبائي في البلاد، وفقاً لعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، "في أعلى المستويات".

وقال الخرابشة: "إن وضع الأردن الوبائي، أصبح بمستوى دول أوروبا"، مشيراً إلى أن اتخاذ الحكومة للإجراءات الأخيرة، ما هو إلا آلية بالحد الأدنى، لتفادي اتخاذ قرارات أكثر صرامة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "وضع الأردن الوبائي لا يزال مقبولاً من حيث الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، وهناك تحد كبير يواجه أعداد الأسرة في المستشفيات، لأن عدد الإصابات مرتفع".

ولفت الخرابشة إلى أن النظام الصحي بكافة مكوناته، بدأ يعمل على زيادة الجاهزية من خلال زيادة المستشفيات الميدانية، وزيادة الأسرة، وتدريب الأطباء، وتعيين كوادر صحية، وهي إجراءات تسهم بمساعدة القطاع الطبي، داعياً الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

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