رضوان: حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لايسقط بالتقادم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس) إسماعيل رضوان، أن وعد بلفور باطل، حيث أعطى من لايملك لمن لايستحق، وليس له حق على أرض فلسطين، وهو يمثل جريمة بحق شعبنا والقضية الفلسطينينة.



وأضاف رضوان، خلال تصريحات له بذكرى الوعد 103، أن بريطانيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التاريخية والسياسية والإنسانية والاجتماعية والأخلاقية بحق شعبنا، والقضية الفلسطينية، وعليها تصحيح هذه الخطيئة.



وقال رضوان: إن "حق العودة مقدس، وهو حق فردي وجماعي لايسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية ولا (صفقة القرن) وضم الأراضي، وفلسطين من بحرها إلى نهرها عربية إسلامية، ولامقام للاحتلال على أرضها".



وأشار القيادي في حركة (حماس)، إلى أن الهرولة والتطبيع مع الاحتلال والتخلي عن فلسطين جريمة لاتقل عن جريمة وعد بلفور، لأنه يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وهو طعنة غادرة وخيانية للقضية والأمة.



وشدد القيادي رضوان، على أن الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الكاملة، صمام أمان لتحرير فلسطين ومواجهة مشاريع تصفية القضية من (صفقة القرن) وضم الأراضي والتطبيع مع الاحتلال.



ودعا إلى ضرورة التوافق على استراتيجية فلسطينية على أساس الثوابت وخيار المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة لأن هذا الاحتلال لايعرف إلا لغة القوة.



وتوجه بالتحية إلى الأسير ماهر الأخرس، الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية مع الاحتلال، ولجميع أسرانا الأبطال، ومؤكدًا أن قضيتهم، تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.