الشرطة تقبض على 50 مطلوباً وتتلف 53 مركبة غير قانونية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية، ومكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية في محافظة الخليل، قبضت على 50 مطلوباً، وأتلفت 53 مركبة غير قانونية"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الإلكتروني.



وقالت: "عملية إتلاف المركبات، تمت بعد التأكد من قبل جهة الاختصاص- شرطة المرور، بعدم قانونيتها أو صلاحيتها للسير على الطرقات، حيث تمت مخالفة سائقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً".





رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على 50 مطلوباً، وأتلفت 53 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.