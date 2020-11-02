الاحتلال يُصادق على هدم أكثر من 200 منشأة صناعية في وادي الجوز

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، على خطة لتهويد منطقة وادي الجوز في القدس المحتلة.



وبموجب الخطة، سيتم هدم أكثر من 200 منشأة صناعية لفلسطينيين في المنطقة، لبناء حوالي 900 غرفة فندقية استيطانية.



وعلى حساب أراضي القدس، سيشق الاحتلال طرقاً جديدة، وخطاً للقطار الخفيف، ويفتتح حديقة استيطانية بالقرب من وادي قدرون.



واعتبر رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، أن المشروع التهويدي، خطوة أخرى نحو تحقيق مخطط تاريخي في شرق المدينة.



وخلال سنوات قليلة، سيتم نهب 200 ألف متر مربع لإنشاء مجمعات صناعية وفندقية؛ لهدف تغيير معالم القدس التاريخية وحصار أحيائها، ومنعها من التمدد العمراني.



وكانت بلدية الاحتلال، قد أعلنت عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق القدس، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة، بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية، التي ستدمر بالكامل.



ويعتبر هذا المشروع التهويدي، هو الأضخم منذ العام 1967، ويهدف إلى تطويق البلدة القديمة من الجهة الشرقية، ودمج شطري المدينة، وتكريس "السيادة" الإسرائيلية في القدس.



حصار البلدة القديمة



ويؤدي المشروع إلى تطويق البلدة القديمة، وعزل الأحياء الفلسطينية، والسيطرة على 2000 دونم في منطقة حساسة، وإزالة 200 محل تجاري وكراج في وادي الجوز، بعضها تلقى إنذارات بالإزالة بالفعل.



ويمتد تنفيذ المخطط التهويدي حتى العام 2023، بتكلفة 2.1 مليار شيكل، ويشمل وادي السيليكون "السيليكون فالي" توسيع مساحات الأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية شرقي المدينة.



وتحاول سلطات الاحتلال، الترويج للمخطط الاستيطاني، بزعم أنه سيوفر فرص عمل ومساحات ضخمة للأعمال التجارية والصناعية والتكنولوجية.