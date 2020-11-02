مستوطنون يُهاجمون قاطفي الزيتون في بيت فوريك شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، قاطفي الزيتون في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مجموعة من مستوطني (ايتمار) هاجمت قاطفي الزيتون في منطقة خلة العزب غربي بيت فوريك، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم.



وأضاف أنه منذ بداية موسم قطف الزيتون، تصاعدت هجمات المستوطنين ضد الأهالي وممتالكاتهم.