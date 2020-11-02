تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ المركزية، في خانيونس، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية من أمس الأحد.
وبذلك، يرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل مجتمع قطاع غزة، بخانيونس إلى 226 إصابة، منها 3 وفيات.
أعلنت لجنة الطوارئ المركزية، في خانيونس، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية من أمس الأحد.
وبذلك، يرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل مجتمع قطاع غزة، بخانيونس إلى 226 إصابة، منها 3 وفيات.
التعليقات