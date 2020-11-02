تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية، في خانيونس، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية من أمس الأحد.



وبذلك، يرفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة داخل مجتمع قطاع غزة، بخانيونس إلى 226 إصابة، منها 3 وفيات.