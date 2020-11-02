حركة المقاومة الشعبية: نعم لمحاكمة بريطانيا وملاحقتها قانونياً

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بمحاكمة بريطانيا وملاحقتها قانونياً وقضائياً في المحاكم الدولية، جراء إطلاقها وعد بلفور المشؤوم، الذي لا زلنا نعيش في مآسيه، حتى اليوم.



وأكدت الحركة، أن وعد بلفور- بريطانيا، ليس مجرد حدث مضى، وليس محطة للاستذكار، بل هي حاضرة منذ يومها الأول في 2/11/1917، وهي جريمة مكتملة الأركان، كانت شاهداً على الجريمة والإغتصاب والإحتلال والتشرد، واجهها شعبنا بالرفض والكفاح والعمل المقاوم، الذي لم يتوقف.



وشددت الحركة في ذكرى الوعد المشؤوم، على أنها تستحضر جذر الصراع مع المشروع الاستعماري الغربي الإسرائيلي وأهدافه، ومسؤولية المجتمع الدولي عن الظلم والعدوان والاغتصاب والتشريد، فبريطانيا ودول الغرب الاستعماري لم يجلبوا الإسرائيليين إلى فلسطين، ورعتهم وساعدتهم، وخلقت لهم كياناً وأمنت عليهم وغادرت.



ودعت الحركة لمواصلة تحميل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وإدانتها، وإدانة تاريخها الأسود، وعلى ملاحقتها عن الجرائم المرتكبة، التي لن تسقط بالتقادم أمام كل المحافل والمحاكم والمنابر الدولية المعنية بملاحقة المستعمرين وجرائمهم.



ووجهت الحركة، رسالة للحكومة البريطانية، تؤكد فيها أن جريمتكم بحق الشعب الفلسطيني، وما لحق به من نكبات وكوارث وصمة عار في تاريخكم الأسود، ستظل تلاحقكم على مدى التاريخ.