شؤون فلسطينية

أسعار الخضار والفواكه والدجاج في قطاع غزة

أسعار الخضار والفواكه والدجاج في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة:

أولًا: أسعار الخضروات:

البندورة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

خيار: 1ك = 1.5 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2.5 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 شيكل

بامية: 1 ك = 10 – 12 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 3 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 5 – 6 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 – 7 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (رأس صغير): 4 شيكل

ملفوف (رأس متوسط): 4 شيكل

ملفوف أحمر (رأس صغير): 4 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 2 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل



ثانيًا: أسعار الفواكه:

موز: 3 ك = 10  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 3 ك = 10 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 – 4  ك = 10 شيكل

كلمنتينة:  3 – 4 ك = 10 شيكل

بوملي: 5 ك = 10 شيكل

جوافة هندية: 1ك = 5 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10

دجاج: 11

لحمة: 36

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