أسعار الخضار والفواكه والدجاج في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة.
وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة:
أولًا: أسعار الخضروات:
البندورة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
خيار: 1ك = 1.5 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2.5 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
بامية: 1 ك = 10 – 12 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل: 1 ك = 3 شيكل
باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل
باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 5 – 6 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 6 – 7 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
1ك = 10 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (رأس صغير): 4 شيكل
ملفوف (رأس متوسط): 4 شيكل
ملفوف أحمر (رأس صغير): 4 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
فجل: 2 رأس: 1 شيكل
جرادة: 1 شيكل
بقدونس: 1 شيكل
نعنع: 1 شيكل
—
ثانيًا: أسعار الفواكه:
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 3 ك = 10 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
بوملي: 5 ك = 10 شيكل
جوافة هندية: 1ك = 5 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10
دجاج: 11
لحمة: 36
نشرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة.
وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة:
أولًا: أسعار الخضروات:
البندورة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
خيار: 1ك = 1.5 شيكل
خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل
السبانخ: 1 ك = 2.5 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
بامية: 1 ك = 10 – 12 شيكل
لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل
فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل: 1 ك = 3 شيكل
باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل
باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 5 – 6 شيكل
بطاطا: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 6 – 7 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
1ك = 10 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (رأس صغير): 4 شيكل
ملفوف (رأس متوسط): 4 شيكل
ملفوف أحمر (رأس صغير): 4 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
فجل: 2 رأس: 1 شيكل
جرادة: 1 شيكل
بقدونس: 1 شيكل
نعنع: 1 شيكل
—
ثانيًا: أسعار الفواكه:
موز: 3 ك = 10 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 3 ك = 10 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
بوملي: 5 ك = 10 شيكل
جوافة هندية: 1ك = 5 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10
دجاج: 11
لحمة: 36
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