أسعار الخضار والفواكه والدجاج في قطاع غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة.



وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في أسواق قطاع غزة:



أولًا: أسعار الخضروات:



البندورة: 3 – 4 ك = 10 شيكل



خيار: 1ك = 1.5 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل



السبانخ: 1 ك = 2.5 شيكل



سلق: 1 ك = 2 شيكل



ملوخية: 1ك = 2 شيكل



بامية: 1 ك = 10 – 12 شيكل



لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل



فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل



كوسا: 1ك = 3 شيكل



بصل: 1 ك = 3 شيكل



باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل



باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل



فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 5 – 6 شيكل



بطاطا: 5 ك = 10 شيكل



بطاطا حلوة: 6 – 7 ك = 10 شيكل



ثومة (وقية): 3 شيكل



1ك = 10 شيكل



خس (كبير) = 2 شيكل



زهرة (رأس صغير): 4 شيكل



ملفوف (رأس متوسط): 4 شيكل



ملفوف أحمر (رأس صغير): 4 شيكل



ليمون: 5 ك = 10 شيكل



جزر : 1ك = 2 شيكل



فجل: 2 رأس: 1 شيكل



جرادة: 1 شيكل



بقدونس: 1 شيكل



نعنع: 1 شيكل



—



ثانيًا: أسعار الفواكه:



موز: 3 ك = 10 شيكل



تفاح: 3 ك = 10 شيكل



أجاص: 3 ك = 10 شيكل



برتقال أبو صرّة: 3 – 4 ك = 10 شيكل



كلمنتينة: 3 – 4 ك = 10 شيكل



بوملي: 5 ك = 10 شيكل



جوافة هندية: 1ك = 5 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 10



دجاج: 11



لحمة: 36