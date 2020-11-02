شؤون فلسطينية

عماد عمر: بريطانيا مطالبة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني تصحيحًا لأخطائها الماضية

عماد عمر: بريطانيا مطالبة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني تصحيحًا لأخطائها الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عماد عمر، أن الحكومة البريطانية، مطالبة بالاعتراف بالحق الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 تصحيحًا لأخطائها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني بإقامة وطن قومي لليهود على الأرض الفلسطينية، وفق وعد بلفور المشؤوم.

جاء ذلك، خلال تصريحات أدلى بها في ذكرى مرور 103 أعوام على وعد بلفور، الذي يحييه الفلسطينيون من كل عام.

وأشار عمر إلى أن، كل الأطراف الفلسطينية، تطالب في هذه الذكرى، بريطانيا بتصويب أخطائها التاريخية والاعتراف بالحق الفلسطيني على أرضه والضغط على حكومة الاحتلال بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والانسحاب من الأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ العام 1967.

وأوضح عمر، أنه رغم كل المطالبات للحكومة البريطانية الا أنها لم تستجيب للمطالب الفلسطينية والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قراري 242 و338 وقرار 194 الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته، وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن سنوات العذاب والدمار والتشريد.

وقال: "نذكر العالم هنا أننا في القرن الواحد والعشرين، وإن هناك شعباً فلسطينياً أعزل، ما زال يرزح تحت الاحتلال، وتستباح حقوقه، وتنتهك حرمات مقدساته، ويقتل أطفاله، ويعتقل ويهان شبابه وشيابه، وتؤسر نسائه، وتسلب أرضه، بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم له؛ لاستعادة حقوقه".

واختتم عمر قوله: إن فلسطين بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد، وموقف دولي وعربي مسؤول وجامع؛ للضغط على إسرائيل، لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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