استئناف الدراسة للمرحلة الإعدادية بمدارس (أونروا) في غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، الدراسة لطلبة الصفوف الإعدادية في مدارسها في مختلف مناطق قطاع غزة، ضمن إجراءات الوقاية من جائحة (كورونا).



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع في وكالة الغوث، عادوا صباحاً بشكل جزئي إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق قطاع غزة، عدا المصنفة حمراء؛ لتفادي الإصابة بالفيروس.



وتم تنبيه الطلبة وذويهم، لاتباع إجراءات الوقاية من جائحة (كورونا)، وإعطائهم تعليمات مهمة، من بينها أن يلتزم كل طالب باليوم المحدد له فقط.



وشددت (أونروا) على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والنظافة الشخصية، حفاظاً على سلامة الطلبة، ودعت كل طالب إلى إحضار الأدوات الشخصية الخاصة به (زجاجة ماء، وجبة خاصة، قرطاسية خاصة بالطالب) ويمنع منعاً باتاً مشاركة أي طالب لزميله بنفس الأدوات.



وأوضحت، أنه لا يوجد مقصف مدرسي، مؤكدةً أن الفصول الدراسية نظيفة ومعقمة؛ لذا يمنع إلقاء أي أوراق على الأرض.



وحذرت (أونروا) من أن أي طالب يشعر بأي أعراض مثل سخونة أو التهاب في الحلق عليه الالتزام في البيت إلى أن تتحسن حالته، وأي طالب يثبت إصابة أحد أفراد أسرته بـ (كورونا) عليه الالتزام في البيت، وإبلاغ المدرسة بذلك.



وكان المتحدث باسم (أونروا)، عدنان أبو حسنة، قال في تصريح صحفي: إن العودة للمدارس لن تكون شاملة، وإنما جزئية، بحيث يتم اتباع التعليم المدمج مع المرحلة الإعدادية، وأن نصف الطلبة سيلتحقون بمدارسهم في اليوم الأول، والنصف الثاني عبر التعليم عن بعد، وفي اليوم التالي، تكون العملية تبادلية.