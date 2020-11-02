الصحة بغزة: جاري الانتهاء من قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي





وفي السياق، أكد أبو كرش، أنه بالتزامن مع تجهيز الوحدات السريرية بالمستشفى، تم تدريب 52 طبيب عناية مركزة، وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة، بمعدل خمس محاضرات علمية، يتخللها دورات عملية والتدريب على سيناريوهات التعامل مع الحالات الصعبة الحرجة داخل أقسام العناية المركزة، ليتم فرزهم في مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفيات الأخرى.

غزة - دنيا الوطنأفاد الدكتور إياد أبو كرش، مدير الطب الحرج في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أنه جاري الانتهاء من قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، لتصل قدرته السريرية إلى 100 وحدة سريرية.وقال أبو كرش في تصريحات له، اليوم الاثنين: "تم تعزيز الوحدات السريرية، بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة ومستلزمات وأدوية طبية".وأشار مدير الطب الحرج بوزارة الصحة بغزة، إلى أن هذه التجهيزات، تأتي ضمن استعدادات وزارة الصحة، لمواجهة جائحة (كورونا) مع حلول فصل الشتاء.