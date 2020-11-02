شؤون فلسطينية

تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وأكدت الصحة، أنه تم إجراء 2415 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأشارت إلى أنه تعافى 106 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، وإجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 7002 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 2549 حالة، ومتعافون 4419 حالة، ووفيات 34.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يُوصي بإجراءات لتسهيل نهب مساحات واسعة من الضفة

الاحتلال يُوصي بإجراءات لتسهيل نهب مساحات واسعة من الضفة

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن &#34;جلبوع&#34;

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن "جلبوع"

الأتيرة: الاختلاط الكبير بنابلس أثناء الاحتفال بالمولد النبوي بدأت تظهر نتائجه

الأتيرة: الاختلاط الكبير بنابلس أثناء الاحتفال بالمولد النبوي بدأت تظهر نتائجه

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

حماس: زوابع التطبيع ومؤامرات التصفية إلى زوال

حماس: زوابع التطبيع ومؤامرات التصفية إلى زوال

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير &#34;دويكات&#34; فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير "دويكات" فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

إصابة 11 أسيرًا بسجن جلبوع بفيروس (كورونا)

إصابة 11 أسيرًا بسجن جلبوع بفيروس (كورونا)

حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) تبدأ بالمغادرة في اليوم الأول لفتحه

حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) تبدأ بالمغادرة في اليوم الأول لفتحه

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن &#34;جلبوع&#34;

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن "جلبوع"

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير &#34;دويكات&#34; فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير "دويكات" فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

فتوح: على الحكومة البريطانية أن تعترف بالخطأ التاريخي بحق الفلسطينيين

فتوح: على الحكومة البريطانية أن تعترف بالخطأ التاريخي بحق الفلسطينيين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس

الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس

بعد أمطار الأمس.. كيف ستكون الحالة الجوية هذا الأسبوع؟

بعد أمطار الأمس.. كيف ستكون الحالة الجوية هذا الأسبوع؟

الكيلة: سنبذل جهودنا للحفاظ على المنظومة الصحية رغم الأزمات التي نمر بها

الكيلة: سنبذل جهودنا للحفاظ على المنظومة الصحية رغم الأزمات التي نمر بها

منوعات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

&#34;وووسع للكبير&#34; وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

"وووسع للكبير" وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

سمية الخشاب بجانب محمد رمضان في المارثون الرمضاني لعام 2021

عربي

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

مصرع ستة مصريين من عائلة واحدة بحريق مروع

مصرع ستة مصريين من عائلة واحدة بحريق مروع

&#34;برج خليفة&#34; يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

الأردن: ثالث مسؤول يُصاب بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

الأردن: ثالث مسؤول يُصاب بفيروس (كورونا) خلال أسبوع