تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأكدت الصحة، أنه تم إجراء 2415 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأشارت إلى أنه تعافى 106 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، وإجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 7002 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 2549 حالة، ومتعافون 4419 حالة، ووفيات 34.