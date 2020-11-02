ترامب سيُجري تعديلات واسعة في إدارته إذا فاز في الانتخابات



وسيطال الاستغناء على الأغلب، وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ووزير الدفاع، مارك إسبر، ولن يمس هذا التعديل المدعي العام الأمريكي، وليام بار، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو، كما نقلت (صحيفة بوليتيكو).



وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري: "إن الإدارة الأمريكية، لا تنوي الإدلاء بتصريحات حول التغييرات في كوادرها في الوقت الحالي"، كما نقلت (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق، ذكرت بوابة (أكسيوس) نقلاً عن مصادر، أن ترامب ينوي في حالة إعادة انتخابه، إقالة هاسبل وإسبر.

رام الله - دنيا الوطنيخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حالة إعادة انتخابه لولاية ثانية، لإجراء تعديلات واسعة في إدارته، وهذه التعديلات، يمكن أن تشمل بالمقام الأول، إقالة مسؤولين رفيعين بوزارة الصحة، ووكالة الاستخبارات المركزية.