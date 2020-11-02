الأتيرة: الاختلاط الكبير بنابلس أثناء الاحتفال بالمولد النبوي بدأت تظهر نتائجه

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائبة محافظ نابلس، عنان الأتيرة، صباح يوم الاثنين: إن الاختلاط الكبير بنابلس، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي، بدأت تظهر نتائجه، وسنتخذ إجراءات أكثر صرامة، وسيناريو الإغلاق مطروح.



وأضافت الأتيرة، خلال حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه قد تم "إغلاق مدرستي الطلائع والإيثار بنابلس لمدة أسبوع، لوجود إصابات بين الطلبة والمدرسين".