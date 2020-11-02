الجيش الأذربيجاني: كبدنا القوات الأرمينية خسائر فادحة



وتمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية، منذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنواصل الجيش الأذربيجاني، تكبيد القوات الأرمينية المحتلة، خسائر فادحة، إثر استهداف الأخيرة المناطق السكنية الأذربيجانية في خرق لهدنة وقف إطلاق النار.ودمرت قوات الدفاع الأذربيجانية 4 أنظمة صواريخ من طراز (غراد)، و3 شاحنات محملة بالذخائر، و10 مدافع و5 عربات عسكرية، تابعة للجيش الأرميني، حيث أن قواتها حيّدت عدداً كبيراً من أفراد الجيش الأرميني المحتل، كما نقلت (وكالة الأناضول).وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة، وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من صباح اليوم التالي، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قرة باغ" المحتل، إلا أن أرمينيا، خرقت الهدنة مرات عدة.