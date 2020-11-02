التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، عن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي) لدورة آب/ أغسطس 2020 ، حيث سيبدأ الامتحان يوم الخميس الموافق 5/11/2020، وسيستمر لعدة أيام، وفق إجراءات السلامة الصحية.



وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ الطلبة، بأماكن ومواعيد عقد الامتحان عبر رسائل (sms).