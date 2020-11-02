التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، عن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي) لدورة آب/ أغسطس 2020 ، حيث سيبدأ الامتحان يوم الخميس الموافق 5/11/2020، وسيستمر لعدة أيام، وفق إجراءات السلامة الصحية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ الطلبة، بأماكن ومواعيد عقد الامتحان عبر رسائل (sms).
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، عن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي) لدورة آب/ أغسطس 2020 ، حيث سيبدأ الامتحان يوم الخميس الموافق 5/11/2020، وسيستمر لعدة أيام، وفق إجراءات السلامة الصحية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ الطلبة، بأماكن ومواعيد عقد الامتحان عبر رسائل (sms).
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