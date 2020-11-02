حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير "دويكات" فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة (حماس)، اليوم الاثنين، على هدم الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل الأسير خليل دويكات في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.



وأكد المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" على أن هدم الاحتلال لمنزل الأسير دويكات، فعل إرهابي، وسلوك عصابات إجرامية.



وأضاف: "استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل، يثبت عجزه عن إيقاف ثورة شعبنا المتواصلة"، مشيرًا إلى أن "توهم المحتل أن هذه السياسة، ستكسر إرادة شعبنا أو توقف نضاله، يدلل على غباء هذا المستعمر المتعجرف".