إصابة 11 أسيرًا بسجن جلبوع بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمعية واعد للأسرى، إصابة أعداد من الأسرى في سجن جلبوع بفيروس (كورونا).



وقالت جمعية واعد: إن العينات التي سحبت من 11 أسيراً، كشفت عن إصابتهم بالفيروس، بعد أن اشتكوا من أعراضه خلال اليومين السابقين.



وأوضحت، أن الأسرى المصابين، خالطوا أعداداً أخرى من الأسرى، ولكن لم يتم إجراء فحوصات لبقية المخالطين حتى اللحظة، وبذلك فإن العدد مرشح للازدياد.



بدورها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية: إنه في الفحوصات التي أجريت في اليوم الأخير في سجن جلبوع، اتضح أن 11 أسيرا كانت فحوصاتهم إيجابي.



وأضافت: "هم في حالة جيدة وتم نقلهم إلى العزل الطبي وفق إرشادات وزارة الصحة، يتم إجراء تحقيق وبائي وسيتم سحب عينات من المخالطين، ويتم تعقيم شامل للجناح، كما سيتم نشر تحديثات إضافية في وقت لاحق عندما تصبح متاحة".