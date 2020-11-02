حافلات المسافرين عبر (معبر رفح) تبدأ بالمغادرة في اليوم الأول لفتحه

غزة - دنيا الوطنبدأت حافلات المسافرين المغادرين عبر (معبر رفح البري)، قبل قليل التوجه إلى الأراضي المصرية، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً لأربعة أيام في الاتجاهين.وأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إعلانًا، بخصوص المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف السفر المعلن عنه أمس الأحد، في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة)، بضرورة التوجه لإجراء فحص (كورونا) ابتداء من الساعة 9:00 من صباح اليوم الاثنين، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة كلّ في محافظته، وهي: محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.أما محافظة غزة: مركز الشاطئ، ومركز الصوراني/ الشجاعية، فيما محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم، ومحافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية، أما محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.وأكدت الهيئة على المسافرين المذكورين، بضرورة التواجد غداً الثلاثاء الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح من أجل تسهيل سفرهم.طالع أسماء المسافرين