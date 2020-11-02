دولي

مفاوضات سد النهضة.. وقمة سودانية إثيوبية تتواصل

مفاوضات سد النهضة.. وقمة سودانية إثيوبية تتواصل
رام الله - دنيا الوطن
يُجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في أديس أبابا، يتصدرها الخلاف بشأن سد النهضة، فيما تتواصل الاجتماعات الثلاثية (المصرية السودانية الإثيوبية) اليوم بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين.

وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا، بعد زيارة مماثلة قام بها إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وتتزامن زيارة البرهان إلى أديس بابا، التي وصلها يوم أمس، مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة برعاية إفريقية، كما نقلت (العربية نت).

وقال السفير الإثيوبي ماركوس تيكلي: "إن أديس أبابا، ترى الاتحاد الإفريقي كمدير لجلسات التفاوض، وليس وسيطاً، مشدداً على تمسك بلاده بعدم دعوة وسيط للمفاوضات، مؤكداً على أن مصر والسودان وإثيوبيا، قادرة على تسوية الخلافات، ومناقشة القضايا المعنية في الوقت الراهن"، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

واعتبر تيكلي أنه من المبكر اعتبار أن المفاوضات قد فشلت، مشيراً إلى أن بلاده لا تستهدف التفاوض للأبد.

وقالت الوزارة: "إن الاجتماع شارك فيه وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد".

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتها لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وتقرر عقد جلسة اليوم الاثنين بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة؛ لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات إلى الوزراء غداً الثلاثاء.

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية، قد كشفت تفاصيل اجتماعات الأحد لمفاوضات سد النهضة.

أخبار ذات صلة

الجيش الأذربيجاني: كبدنا القوات الأرمينية خسائر فادحة

الجيش الأذربيجاني: كبدنا القوات الأرمينية خسائر فادحة

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%

هل سيُعلن ترامب فوزه في الانتخابات قبل إعلان النتائج؟

هل سيُعلن ترامب فوزه في الانتخابات قبل إعلان النتائج؟

الأمير وليام أصيب بفيروس (كورونا) في أبريل الماضي ولم يُعلن

الأمير وليام أصيب بفيروس (كورونا) في أبريل الماضي ولم يُعلن

أحد مؤيدي القضية الفلسطينية.. الموت يغيب الصحفي البريطاني الأشهر &#34;روبرت فيسك&#34;

أحد مؤيدي القضية الفلسطينية.. الموت يغيب الصحفي البريطاني الأشهر "روبرت فيسك"

وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين.. ارتفاع حصيلة زلزال تركيا إلى 69 قتيلًا

وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين.. ارتفاع حصيلة زلزال تركيا إلى 69 قتيلًا

استطلاع (نيويورك تايمز): بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية

استطلاع (نيويورك تايمز): بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية

الصحة الفرنسية تُسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات وزيادة بوفيات (كورونا)

الصحة الفرنسية تُسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات وزيادة بوفيات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

99 يوما على إضراب الأسير الأخرس ومعاناته مستمرة

99 يوما على إضراب الأسير الأخرس ومعاناته مستمرة

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن &#34;جلبوع&#34;

نادي الأسير: إصابة (12) أسيراً بفيروس (كورونا) في سجن "جلبوع"

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

التعليم بغزة تُعلن استكمال عقد الامتحان التطبيقي الشامل (الجزء العملي)

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير &#34;دويكات&#34; فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

حماس: هدم الاحتلال لمنزل الأسير "دويكات" فعل إرهابي وسلوك عصابات إجرامية

فتوح: على الحكومة البريطانية أن تعترف بالخطأ التاريخي بحق الفلسطينيين

فتوح: على الحكومة البريطانية أن تعترف بالخطأ التاريخي بحق الفلسطينيين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس

الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس

بعد أمطار الأمس.. كيف ستكون الحالة الجوية هذا الأسبوع؟

بعد أمطار الأمس.. كيف ستكون الحالة الجوية هذا الأسبوع؟

منوعات

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

نور عمر دياب تلفت الأنظار بإطلالة غريبة لها

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

أيتن عامر تلفت الأنظار برشاقتها وإطلالة كالأميرات

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: سوسن بدر تعلق على تجاهل دعوتها لمهرجان الجونة بطريقة لطيفة

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

شاهد: معلومات استثنائية تكشفها أبلة فاهيتا عن حياة أحمد فهمي

&#34;وووسع للكبير&#34; وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

"وووسع للكبير" وفاء الكيلاني تُغرد لأجل زوجها على الطريقة المصرية

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

ميريام فارس تتعرض للسخرية بعد إعلان إنجابها.. شاهد كيف ردت

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

بيسان إسماعيل تعاود إثارة الجدل بأغنية (أختي السلام عليكم)

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

تطورات جديدة في قضية نفقة سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

اصابة فنان مصري بجلطة في الدماغ .. ولا معلومات حول حالته

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلادها وترعب متابعيها

عربي

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

الشرطة السعودية تقبض على عصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

مصرع ستة مصريين من عائلة واحدة بحريق مروع

مصرع ستة مصريين من عائلة واحدة بحريق مروع

&#34;برج خليفة&#34; يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

الأردن: ثالث مسؤول يُصاب بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

الأردن: ثالث مسؤول يُصاب بفيروس (كورونا) خلال أسبوع