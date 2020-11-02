فتوح: على الحكومة البريطانية أن تعترف بالخطأ التاريخي بحق الفلسطينيين

وقال فتوح في تصريح وصل "دنيا الوطن": "ان وعد بلفور، والذي منحته بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، منذ 103 سنوات، ظلم يتفاقم، وما زال يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني، من قتل وتشريد واحتلال للأرض، وإقامة المستوطنات الإسرايلية فوقها".



وشدد أن على الحكومة البربطانية، أن تعتذر للشعب الفلسطيني، وأن تتحمل مسؤولية المعاناة والمآسي التي لحقت به، بسبب هذا الوعد المشؤوم، والذي يعتبر أكبر مظلمة تاريخية ما زال يُدفع ثمنه لهذا اليوم.



وأكد فتوح، أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ما سببه له بلفور، ولن يطوي صفحته إلى أن يتم الاعتراف بكامل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها عودة اللاجئين وتقرير المصير، مطالباً بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتعيد إلى الشعب الفلسطيني الأموال التي نهبتها مع فوائدها منذ الوعد المشؤوم، وعلى مدى استمرار تجاهل حقوقنا التاريخية في وطننا فلسطين الذي منحته بريطانيا التي لا تملك لمن لا يستحق.

رام الله - دنيا الوطنطالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، الحكومة البريطانية، بإعلان اعترافها بالخطأ التاريخي، والذي كان سبباً في نكبة الشعب الفلسطيني، بإصدارها وعد بلفور المشؤوم عام 1917، والذي يصادف ذكراه اليوم.