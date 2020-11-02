هل سيُعلن ترامب فوزه في الانتخابات قبل إعلان النتائج؟

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رام الله - دنيا الوطن

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة التقارير التي تحدثت بأنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت، حال تسجيل تقدمه في بعض الولايات.



وقال ترامب، وفق ما نقلت شبكة (رويترز)، رداً على سؤال حول صحة هذه المعلومات: "لا، هذه كلها أنباء كاذبة"، كما تطرق إلى قضية فرز الأصوات، وقال: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".



وكان موقع (أكسيوس) قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت، حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا.



ووفق (رويترز) فإنه من المتوقع، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، سيتم تحديدها ليس ليل 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإنما لاحقاً بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد، والتي تجاوزت 90 مليون شخص.



وقالت صحيفة (نيويورك تايمز): إن 8 فقط من أصل 50 ولاية أمريكية، ستتمكن من فرز الأصوات حتى منتصف يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر.