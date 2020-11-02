الشرطة السعودية تقبض على بعصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص، ارتكبوا عشرات الجرائم في العاصمة.



وذكر الكريديس، وفق ما نقلت صحيفة (سبق) أن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر، إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم".



وأوضح أن هذه الجرائم تمثلت في السطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم.



ولفت إلى أنه "تم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".