الاحتلال يهدم منزل الأسير خليل دويكات في روجيب شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلا في قرية روجيب شرق نابلس، وأصابت شابا بعيار معدني.



وقال رئيس مجلس قروي روجيب، مفيد دويكات: إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزل الأسير خليل دويكات، مشيرا إلى أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدمه في آب الماضي.



وأضاف أن مواجهات اندلعت في القرية أصيب خلالها شاب بعيار معدني وآخرون بالاختناق.