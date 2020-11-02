أحد مؤيدي القضية الفلسطينية.. الموت يغيب الصحفي البريطاني الأشهر "روبرت فيسك"

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك، في العاصمة الإيرلندية دبلن، عن 74 عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.



وذكرت صحيفة (ايرش تايمز) أن فيسك أدخل المستشفى الجمعة، بعد تردي وضعه الصحي، إلا أنه خرج لاحقا ليفارق الحياة داخل منزله.

وروبرت فيسك هو أشهر المراسلين الصحفيين البريطانيين في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وكان شاهدا على أبرز حروب العرب ومآسيهم خلال الأربعين سنة الماضية.



غطّى روبرت فيسك الحرب الأهلية في لبنان، ومجزرة صبرا وشاتيلا، كما غطّى أيضا الحرب العراقية الإيرانية، وبعدها حرب الخليج عام 1990.