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هل منع التلفزيون الرسمي العراقي المذيعات المحجبات من الظهور على شاشته؟

هل منع التلفزيون الرسمي العراقي المذيعات المحجبات من الظهور على شاشته؟
رام الله - دنيا الوطن
نفت شبكة الإعلام العراقي الرسمية، الأنباء التي تحدثت عن منعها المحجبات من الظهور على شاشاتها التلفزيونية.

وقالت الشبكة التي تضم التلفزيون الرسمي ومجموعة مؤسسات أخرى، في بيان صحفي، نشره موقع قناة (روسيا اليوم): "ننفي نفياً قاطعاً ما يشاع بشأن منع الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتنا، والأمر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة لا تقصي أي من الزميلات والزملاء وإنما توظفهم في أماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم، ليقدم التلفزيون الرسمي مواد صحفية تليق باسم تلفزيون العراق".

وأضافت: "نحن نعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف تشكل خطاً احمراً للشبكة لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال".

وأوضحت أن "دوافع ما يشاع أصبح واضحاً لكل عين منصفة هدفه الأساس إيقاف عجلة الإصلاح الإداري الذي تتبناه المؤسسة، حيث لم تَرُق هذه الإصلاحات لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الإلكترونية فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الأخبار ومحاولة إثارة الرأي العام".

وختمت الشبكة بيانها بالقول: "نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الأكاذيب".

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