مصرع ستة مصريين من عائلة واحدة بحريق مروع

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت أجهزة الأمن المصرية بمصرع 6 أشخاص وإصابة طفلين جراء حريق كبير، داخل منزل بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.



ووفق ما نقلت صحيفة (الأهرام) فقد قالت أجهزة الأمن: إن حريقا مدمرا مروعا نشب بسبب انفجار عبوة بنزين أودى بحياة 6 أشخاص وأسفر عن إصابة طفلين وهم من عائلة واحدة.



وأضافت الصحيفة أن عناصر الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني والإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى داخل القرية بعد احتراق 3 منازل.



وأمر مدير أجهزة الأمن في المنيا، اللواء محمود خليل، بنقل جميع الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.