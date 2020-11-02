"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر
رام الله - دنيا الوطن
تزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".
تزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".
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