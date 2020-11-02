"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

رام الله - دنيا الوطنتزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".