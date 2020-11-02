خلال اقتحامات الليلة.. قوات الاحتلال تعتقل رئيسة اتحاد لجان المرأة في رام الله

ختام السعافين

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رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.



وفي تفاصيل الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين خلال اقتحام منزلها ببلدة بيتونيا قرب رام الله؛ والطالبة في جامعة بيرزيت شذى الطويل بعد مداهمة منزل أسرتها بمدينة البيرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر شاهر الراعي عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية قبل قليل.



وهدمت قوات الاحتلال، منزل الأسير خليل دويكات في قرية روجيب شرقي نابلس، وهو المتهم بتنفيذ عملية الطعن في "بتاح تكفا" قبل شهرين والتي أدت إلى مقتل حاخام إسرائيلي.