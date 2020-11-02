الأردن: ثالث مسؤول يصاب بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الأردني، إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية عادل الوهادنة، بفيروس (كورونا).



جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش، على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".



وبحسب صحيفة (الدستور) فقد أفاد المصدر بأنه "سيتم التعامل معه (الوهادنة) وفق البرتوكول الصحي المتبع"، لافتا إلى إجراء فحوصات يومية لكافة طواقم الخدمات الملكية الطبية، للحيلولة دون انتشار الفيروس بصفوفها.



والوهادنة ثالث مسؤول أردني رفيع يُصاب خلال أسبوع بالفيروس، بعد وزير الأوقاف محمد الخلايلة، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية.