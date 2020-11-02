وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين.. ارتفاع حصيلة زلزال تركيا إلى 69 قتيلًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت شبكة (يورو نيوز) إنه الأمل لدى الأتراك بدأ ينخفض في العثور على ناجين بعد ثلاثة أيام من الزلزال القوي الذي أودى بحياة 69 شخصًا على الأقل، في وقت يواصل عمال الإغاثة انتشال جثث من بين الأنقاض.



وذكرت الشبكة أنه في بايرقلي، المدينة التركية الأكثر تضررا، واصلت فرق الإنقاذ البحث بين أنقاض ثمانية مبانٍ منهارة، على مرأى من السكان القلقين.



وأضافت بدأ اليأس يسيطر على بعضهم، فبعد أن ساعد مسعف شاب في إخراج جثث تعود لثلاثة أفراد من العائلة نفسها بينهم طفل، لم يتمكن من حبس دموعه، وفق مشاهد بثّتها وسائل إعلام.



وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بمصرع 69 شخصا وجرح نحو 940 جراء الزلزال الذي أدى إلى مصرع مراهقَين في اليونان.



وضرب الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية و6,6 بحسب السلطات التركية، بعد ظهر الجمعة في بحر إيجه جنوب غرب إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا، وبالقرب من جزيرة ساموس اليونانية.



وكان الزلزال قويا إلى درجة أن سكان اسطنبول وأثينا شعروا به. وتسبّب بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى بلدات ساحل تركيا الغربي.



وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بانهيار 17 مبنى في هذه المدينة تتواصل عمليات البحث الأحد في ثمانية منها.