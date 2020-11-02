دولي

استطلاع (نيويورك تايمز): بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية

استطلاع (نيويورك تايمز): بايدن يتقدم على ترامب في أربع ولايات مصيرية
ترامب وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
توقع استطلاع جديد نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) تقدمًا كبيرًا للمرشح الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات رئيسية متأرجحة قد تقرر نتيجة الانتخابات في النهاية. وهي  وفلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن  واريزونا.

ووفق الصحيفة، فقد أُجري الاستطلاع، الذي نُشر اليوم، بين 26 و 31 تشرين الأول/ أكتوبر بين مئات المشاركين في كل من هذه الولايات الأربع الرئيسية، الذين قالوا إنهم يعتزمون التصويت في الانتخابات أو فعلوا ذلك بالفعل. يتقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بنسبة 49% مقابل 43%. وشارك في الاستطلاع في هذه الولاية التي تعتبر محورا أساسيا لكلا المرشحين، 1860 ناخبا.

وفي فلوريدا، وهي أيضًا ولاية مهمة في المسارات المحتملة لانتصار بايدن وترامب، حصل المرشح الديمقراطي على دعم بنسبة 47% مقارنة بـ 44% التي تلقاها ترامب من 1450 مشاركًا في الاستطلاع. وفي استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بين 30 ايلول و 1 تشرين اول في الولاية، كان قد تقدم بايدن بهامش 5%.، ويظهر الاستطلاع أيضًا أن بايدن يتلقى دعمًا كبيرًا من الأمريكيين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

كما تم تسجيل فجوة بنسبة 6% لأفضلية  بايدن بين 1250 مشاركًا في الاستطلاع في ولاية  أريزونا المتأرجحة. وفي استطلاع أجرته الصحيفة في الولاية بين 23 و26 تشرين الأول/ أكتوبر، كان قد تقدم بايدن بهامش 8%.

اما في ولاية ويسكونسن، حيث حصل بايدن على أكبر افضلية، حصل على 52% مقابل 41% للرئيس دونالد ترامب. وفي استطلاع سابق أجرته صحيفة (نيويورك تايمز) في ويسكونسن، تقدم بايدن بهامش 10%.

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