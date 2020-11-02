بعد أمطار الأمس.. كيف ستكون الحالة الجوية هذا الأسبوع؟

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2020/11/03: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الأربعاء 2020/11/04: تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء والليل وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



الخميس 2020/11/05: يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.