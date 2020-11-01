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الصحة اللبنانية: تسجيل 1389 إصابة وست حالات وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة اللبنانية: تسجيل 1389 إصابة وست حالات وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية،​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة ب​فيروس (كورونا)​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 82617 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات (كورونا) إلى 643، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 790، من بينها 270 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية، التي أُجريت وصل إلى 9119 فحصاً، فيما أُجري 1153 فحصاً في المطار.


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