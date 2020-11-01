الصحة الفرنسية تُسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات وزيادة بوفيات (كورونا)

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 46290، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1413915، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتأتي هذه الحصيلة، بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس بفرنسا في إحصائية 29 تشرين الأول/ أكتوبر 47637 حالة، و49215 في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 35641.



كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد، وصلت إلى 37019 حالة، بعد تسجيل 231 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 235 في بيانات 29 تشرين الأول/ أكتوبر و256 في 30 تشرين الأول/ أكتوبر و223 في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.



ودخلت فرنسا الجمعة إلى الإغلاق العام الثاني الذي فرضته الحكومة على خلفية ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات، التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.



وتعتبر فرنسا الدولة الأولى في غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، وتعد الخامسة عالمياً، فيما تحتل المرتبة السابعة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 46290 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل ارتفاعاً لكلا المؤشرين، مقارنة مع الإحصائية السابقة.