زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، جنوب شرق جزيرة سقطرى اليمنية.



وذكرت مصادر محلية أن مرك الزلزال كان على بعد حوالي 440 كيلومترا من سواحل جزيرة سقطرى في بحر العرب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت المصادر أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترا، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يصل تأثيراته إلى الجزيرة.