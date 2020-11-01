شؤون فلسطينية

الكيلة: سنبذل جهودنا للحفاظ على المنظومة الصحية رغم الأزمات التي نمر بها

الكيلة: سنبذل جهودنا للحفاظ على المنظومة الصحية رغم الأزمات التي نمر بها
رام الله - دنيا الوطن
بحثت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، مع اتحاد المستشفيات الأهلية، سبل التعاون في خدمة المواطنين، وآلية العمل في التحويلات الطبية، وعلاج مرضى (كورونا)، فيما أشاد الاتحاد، بدور الحكومة ووزارة الصحة، في حماية وتعزيز صمود القطاع الصحي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، ضم الدكتور نظام نجيب، رئيس الاتحاد، ومدراء مستشفيات أهلية وخاصة، ووكيل الوزارة، الدكتور وائل الشيخ، وعدداً من المدراء العامين في الوزارة.

وشددت وزيرة الصحة، على أن القيادة والحكومة، تدعمان القطاع الصحي بشكل كبير في شتى المجالات، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، مشيدة بالجهود المبذولة من جميع مقدمي الخدمات الصحية.

وأكدت الكيلة، أهمية التعاون والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة سياسياً وصحياً، وأن الوزارة ستبذل كافة جهودها للحفاظ على المنظومة الصحية، رغم الأزمات التي نمر بها.

من جهته، أكد مدير عام التحويلات، هيثم هدري، سلاسة تعامل دائرة التحويلات مع المستشفيات الأهلية والخاصة، حيث يتم إنجاز الفوترة للمستشفيات، بوقت قياسي.

وقال إنه تم مراسلة جميع مدراء المستشفيات، لإيفاء وحدة شراء الخدمة بالفواتير أولاً بأول، ونحن ننتظر الفواتير، ولا يوجد أي تباطؤ أو تلكؤ في إنجاز فواتير المستشفيات، وهو ما أكده مدراء المستشفيات الأهلية والخاصة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، قامت بالعمل على توطين الخدمات الصحية، حيث تم توطين ما يقارب 90% من الخدمات الصحية، والعمل جارٍ على استكمال خطة التوطين لكافة الخدمات في المشافي الفلسطينية.

بدوره، أشاد د. نجيب، بتجاوب وزارة الصحة مع مطالب الاتحاد، مؤكداً أن الوزارة بتذل جهوداً مضاعفة في هذه الفترة، للحفاظ على صحة المواطنين، والقطاع الصحي بشكل عام.

وأكد نجيب، أن اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، يتبرأ من عنوان إخباري نشرته صحيفة الحدث خلال مقابلة أجرتها معه نصُّه (في ظل كورونا.. القطاع الصحي الفلسطيني ينهار بسبب سياسات الحكومة) مؤكداً أن سياسة الحكومة ووزارة الصحة، حالت دون انهيار القطاع الصحي، رغم جميع الأزمات التي نمر بها على كافة الأصعدة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يكلف الاتحاد 3 أطباء لبحث بعض أسعار الخدمات الصحية وأسعار المستلزمات الطبية وتعديلها، بموافقة وزارة الصحة، ممثلة بوحدة شراء الخدمة والاتحاد.



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