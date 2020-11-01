الخارجية: إقلاع الطائرة المصرية الأخيرة التي تقل العالقين الفلسطينيين بالجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه قبل 15 دقيقة، أقلعت الطائرة التي تقل آخر مجموعة فلسطينية من الأحباب، الذين كانوا عالقين في الجزائر، وعددهم 64 مواطناً من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



وأشارت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" إلى أن ذلك، جاء بعد معالجة الإشكال، الذي منع مغادرة الطائرة الجزائرية، التي كان من المفترض، أن تقلهم قبل أسبوعين، وبعد توفير طائرة مصرية لهذه الغاية، وتحصيل الموافقة الجزائرية لهبوط الطائرة المصرية، وبعد توفير تغطية العجز المالي، بدفع تكلفة الطائرة المصرية.



وأكدت الوزارة، أن الطائرة المصرية، ستهبط في مطار القاهرة الدولي، وسيتمكن المسافرون من تجهيز أنفسهم للانتقال الفوري إلى (معبر رفح)؛ لعبوره، بعد اتخاذ الجهات الرسمية المصرية، قراراً بفتح المعبر أربعة أيام.



وقالت: "إن الوزارة إذ تتمنى وصولاً آمناً لبناء شعبنا، فإنها تجدد شكرها وتقديرها للجهود المصرية والجزائرية، التي أدت لإجلاء المجموعة الأخيرة من العالقين الفلسطينيين".​